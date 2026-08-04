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Парижский песочный пирог с черешней в ресторане «МореКофеОкеан by ERWIN»

Парижский песочный пирог с черешней в ресторане «МореКофеОкеан by ERWIN»

В ресторане Александра Раппопорта «МореКофеОкеан by ERWIN» шеф-повар Джеймс Редута обновил главный десерт летнего сезона, в котором сочетаются строгость французской выпечки и щедрость летнего урожая — Парижский песочный пирог (690 руб.

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