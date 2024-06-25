Медвежий угол
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Медвежий угол

38 467 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Не знаю чей канал "Медвежий угол", но 3,14здит он как сивый мерин. Когда и куда пришли с проверкой ФСБ, от куда такая..."НАМ КОЛОЛИ ПУСТЫ...
  • Семенков Александр
    Не знаю, что пообещали нам турки, а мне ну очень хотся их нае@ать.Ахмед Бей из Алан...
  • фарид сабиров
    Вот такие мрази сейчас пытаются править бал и делить деньги и НАШУ РОССИЮ. Наверняка из рода казнокрадов. Кто еще спо..."Тебе что не хват...

Террористы в Дагестане из местных "элит". Не "маргиналы", что было бы понятно

Террористы в Дагестане из местных "элит". Не "маргиналы", что было бы понятно

Об этом не говорят Отец террористов из Дагестана возглавлял банк, лишенный лицензии за финансирование терроризма и обмен валюты "вчёрную" Что тут можно сказать? Да ничего особо.

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Комментарии
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Семенков Александр
Как мне вчера, сказал один из бывших сотрудников Управления погранвойск Дагестана, вся причина этого бардака в Республике - это коррупция, кумовство, пофигизм, крысы в структурах, заигрывания на религиозной почве и пр. ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ.
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57 мин.
ЗЖ
Зоя Жук
Пугает рост сторонников вахабизма в России. Особенно в Дагестане и Чечне. Вот где место для сотрудничества спецслужб и духовенства традиционного ислама!
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35 мин.
Ольга Коннова
Главу Дагестана надо судить первым! За такое дают пожизненный срок без права амнистии!
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33 мин.

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