Террористы в Дагестане из местных "элит". Не "маргиналы", что было бы понятно

Семенков Александр

Как мне вчера, сказал один из бывших сотрудников Управления погранвойск Дагестана, вся причина этого бардака в Республике - это коррупция, кумовство, пофигизм, крысы в структурах, заигрывания на религиозной почве и пр. ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ.