В красноярской УК «ЖСК» дали свою версию ухода от компании сотен домов

Управляющая компания «ЖСК» — всё еще крупнейшая в Красноярске, но дома от нее планомерно уходят. Стройнадзор постоянно публикует сообщения, что суд в очередной раз установил подделку подписей жильцов в протоколах в пользу «ЖСК».
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