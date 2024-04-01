В красноярской УК «ЖСК» дали свою версию ухода от компании сотен домов

Управляющая компания «ЖСК» — всё еще крупнейшая в Красноярске, но дома от нее планомерно уходят. Стройнадзор постоянно публикует сообщения, что суд в очередной раз установил подделку подписей жильцов в протоколах в пользу «ЖСК».