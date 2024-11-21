Reuters выяснило, кто может возглавить бюджетное управление при Трампе

Кандидатуру Расселла Воута на пост директора административно-бюджетного управления Белого дома может предложить избранный президент США Дональд Трамп, 20 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
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