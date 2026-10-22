Новосибирский краеведческий музей заказал две интерактивные тумбы за 3 миллиона рублей. Аукцион по поиску подрядчика появился на сайте госзакупок 21 октября.
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