Месси готовится к первым товарищеским матчам в году

Месси покинул свою родную Аргентину в субботу, чтобы вернуться во Флориду, где в понедельник провел предсезонную тренировку со своим клубом «Интер Майами», с которым он проведет серию товарищеских матчей.
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