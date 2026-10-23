Компания не внесла в систему «Сатурн» данные о применении пестицидов и агрохимикатов, за что получила предостережение от Россельхознадзора.
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