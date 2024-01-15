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Семья купила заброшенную школу посреди леса для переделки под дом. Когда начали строить, нашли в подвале лабиринт: видео

Семья купила заброшенную школу посреди леса для переделки под дом. Когда начали строить, нашли в подвале лабиринт: видео

2 года назад Стейси и Шон решили изменить свою жизнь и купили заброшенную школу в сердце леса. Они даже не видели здание перед подписанием бумаг — школа оказалась старинной постройкой со своей историей и темным лабиринтом в подвале.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Этож сколько денег вложили в этот домик??????...ОХРЕНЕТЬ.
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18 час.
Элеонора Коган
Да, прикольно получается.
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15 час.

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