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FTimes

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«Клоун сгорает»: Что известно о состоянии дрессировщика Юрия Куклачева сегодня, 14 апреля

«Клоун сгорает»: Что известно о состоянии дрессировщика Юрия Куклачева сегодня, 14 апреля

«Клоун сгорает»: Что известно о состоянии дрессировщика Юрия Куклачева сегодня, 14 апреля Татьяна СергееваДля многих из нас Юрий Куклачев — это не просто артист, это история, воспоминания детства, волшебство и улыбки.

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