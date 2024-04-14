«Клоун сгорает»: Что известно о состоянии дрессировщика Юрия Куклачева сегодня, 14 апреля Татьяна СергееваДля многих из нас Юрий Куклачев — это не просто артист, это история, воспоминания детства, волшебство и улыбки.