«Бронежилеты нам не нужны»

В Пряжинском районе собирают материалы для книги о земляках, воевавших в горячих точках Текст: Алина Гапеева Ровно двадцать лет жительница Крошнозера не доставала из шкафа письма сына, присланные ей из горячей точки.
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