Депутат Леонов: процесс диспансеризации включает в себя два этапа

Приближается осень — самое время запланировать прохождение диспансеризации. Можно записаться через региональный портал или с помощью «Госуслуг», по единому номеру 122 либо лично обратиться в регистратуру по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС.
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