WSJ: закон США о помощи Киеву может повлечь новые штрафы за нарушение санкций

Закон о помощи союзникам Соединенных Штатов на 95 миллиардов долларов, в который вошла помощь Украине, включает в себя новые поправки в американское санкционное законодательство, которые могут повлечь новые штрафы для представителей бизнеса, сообщает газета The Wall Street Journal.
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