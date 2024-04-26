WSJ: закон США о помощи Киеву может повлечь новые штрафы за нарушение санкций

Закон о помощи союзникам Соединенных Штатов на 95 миллиардов долларов, в который вошла помощь Украине, включает в себя новые поправки в американское санкционное законодательство, которые могут повлечь новые штрафы для представителей бизнеса, сообщает газета The Wall Street Journal.