Свыше 7 млн кв. м квартир продали в строящихся столичных жилых комплексах

По состоянию на январь 2025 года на первичном рынке продано более 7,5 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, что составляет 30 % от возводимого девелоперами жилого объема в Москве и 51 % — от общего объема продаваемой жилой площади.
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