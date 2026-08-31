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РБК СТИЛЬ

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13 гаджетов, которые сделают учебный год проще, комфортнее и веселее

13 гаджетов, которые сделают учебный год проще, комфортнее и веселее

1. Беспроводной моющий пылесос Polaris PVCW 8090 Модель PVCW 8090 «7-в-1» способна значительно облегчить домашнюю рутину, особенно если в доме есть питомцы или дети.

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