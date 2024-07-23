В штабе демократов во время выступления Харрис прозвучал голос Джо Байдена

Организаторы не подключили президента по видеосвязи Организаторы первого выступления вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис в предвыборном штабе демократов в качестве нового кандидата на пост главы государства подключили к мероприятию американского лидера Джо Байдена, который голосом комментировал ее выступление на фоне слухов о состоянии собственного здоровья.