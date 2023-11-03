Для World of Warcraft анонсировано целых 3 дополнения в рамках цикла Worldsoul Saga Компани...

Для World of Warcraft анонсировано целых 3 дополнения в рамках цикла Worldsoul SagaКомпания Blizzard в лице легендарного Криса Метцена в рамках мероприятия BlizzCon 2023 анонсировала не просто следующее дополнение для World of Warcraft , а целый цикл из трех расширений, который будет называться Worldsoul Saga.