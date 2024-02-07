Новоуральский гарнизон полиции подвел итоги оперативно-профилактического мероприятия «Улица-вещь»

В целях повышения эффективности работы нарядов комплексных сил полиции по раскрытию преступлений и обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 2 февраля 2024 года на территории Новоуральского городского округа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Улица-вещь».
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