Твой континент
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Твой континент

157 подписчиков

Новоуральский гарнизон полиции подвел итоги оперативно-профилактического мероприятия «Улица-вещь»

В целях повышения эффективности работы нарядов комплексных сил полиции по раскрытию преступлений и  обеспечения общественного порядка и общественной безопасности  2 февраля 2024 года на территории Новоуральского городского округа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Улица-вещь».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх