Новоуральский гарнизон полиции подвел итоги оперативно-профилактического мероприятия «Улица-вещь»

В целях повышения эффективности работы нарядов комплексных сил полиции по раскрытию преступлений и обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 2 февраля 2024 года на территории Новоуральского городского округа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Улица-вещь».