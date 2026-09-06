Как студенту не потерять отсрочку после отчисления? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Законопроект №1553 предлагает урегулировать вопрос последовательности получения образования? Какое решение Верховного суда стало основой для законодательной инициативы? Какие условия должны быть соблюдены, чтобы повторное обучение не считалось нарушением? И как изменится ситуация для студентов после принятия нового закона? Адвокат Алексей Мендрух в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.
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