Как студенту не потерять отсрочку после отчисления? Адвокат Алексей Мендрух отвечает

Законопроект №1553 предлагает урегулировать вопрос последовательности получения образования? Какое решение Верховного суда стало основой для законодательной инициативы? Какие условия должны быть соблюдены, чтобы повторное обучение не считалось нарушением? И как изменится ситуация для студентов после принятия нового закона? Адвокат Алексей Мендрух в эфире ответил на вопросы зрителей и читателей.