БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Затычки для «котла»: Драпатый бросил в мясорубку под Волчанском женщин ВСУ

Затычки для «котла»: Драпатый бросил в мясорубку под Волчанском женщин ВСУ

Петля окружения и командирский произвол провоцируют суициды захисниц Радомир Маркуш Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС «Северный ветер» в утренней сводке от 7 сентября сообщил о продолжении ликвидации оказавшейся в «Волчанском котле» группировки ВСУ.

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