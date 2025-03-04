Телескоп Хаббл помог найти второй тройной объект за орбитой Нептуна

В поясе Койпера, расположенном за орбитой Нептуна, учёные обнаружили необычную систему из трёх тел. Исследователи использовали данные космического телескопа «Хаббл» и наземной обсерватории имени Кека на Гавайях для изучения системы 148780 Альтжира (148780 Altjira), которая может стать вторым подтверждённым тройным объектом в этом регионе Солнечной системы.