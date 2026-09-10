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Регионы России

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Nubia и ZTE представят новый смартфон NaviX Ultra с прорывной батареей и памятью

Nubia и ZTE представят новый смартфон NaviX Ultra с прорывной батареей и памятью

Компании Nubia и ZTE совместно с ByteDance готовят к презентации новый смартфон NaviX Ultra, который будет представлен 16 сентября.

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