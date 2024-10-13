Запад может пойти на эскалацию вплоть до ударов по РФ, важны жесткие меры Михеев

Запад может пойти на эскалацию вплоть до ударов по РФ, важны жесткие меры МихеевУпреждающие решения и меры необходимы, чтобы не позволить Западу нарастить уровень военного противостояния, считает политолог Сергей Михеев.
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