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Запад может пойти на эскалацию вплоть до ударов по РФ, важны жесткие меры Михеев

Запад может пойти на эскалацию вплоть до ударов по РФ, важны жесткие меры Михеев

Запад может пойти на эскалацию вплоть до ударов по РФ, важны жесткие меры МихеевУпреждающие решения и меры необходимы, чтобы не позволить Западу нарастить уровень военного противостояния, считает политолог Сергей Михеев.

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