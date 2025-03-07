МОСКВА, 7 марта, ФедералПресс. Украинские военные и иностранные наемники продолжают совершать военные преступления в Курской области, что вынуждает российских военнослужащих принимать в ответ решительные меры.
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