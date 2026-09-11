Почему чеченцы считают себя волками

В традиционной чеченской культуре особая роль отводится образам волка и волчицы. Олицетворяя бесстрашие, силу, мужество и стойкость, этот зверь, известный по-чеченски как «борз», был неоднократно воспет в фольклоре и стал неофициальным символом страны.