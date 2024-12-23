Проблемный китайский бренд Jidu останется в России

Такое заявление сделал его дистрибьютор — дилер «Борисхоф». Он сохраняет планы по запуску и развитию бренда на российском рынке, а также оказанию сервисной поддержки и выполнению гарантийных обязательств, говорится на сайте компании.
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