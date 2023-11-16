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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Покупателям не понравилось пиво Tesla Cyberbeer от Илона Маска

Покупателям не понравилось пиво Tesla Cyberbeer от Илона Маска

МОСКВА, 16 ноября, ФедералПресс. Покупатели пива Tesla Cyberbeer, выпущенного компанией предпринимателя Илона Маска в рамках продвижения электропикапа Tesla Cybertruck, раскритиковали напиток за плохой вкус.

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