Покупателям не понравилось пиво Tesla Cyberbeer от Илона Маска

МОСКВА, 16 ноября, ФедералПресс. Покупатели пива Tesla Cyberbeer, выпущенного компанией предпринимателя Илона Маска в рамках продвижения электропикапа Tesla Cybertruck, раскритиковали напиток за плохой вкус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии