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Фестиваль добровольцев #МЫВМЕСТЕ собрал в Тарко-Сале более 120 человек

Фестиваль добровольцев #МЫВМЕСТЕ собрал в Тарко-Сале более 120 человек

В Тарко-Сале прошел муниципальный фестиваль добровольцев #МЫВМЕСТЕ, который объединил 122 участника. Об итогах мероприятия сообщила пресс-служба администрации Пуровского района.

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