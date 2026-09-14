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Токен PST от Huma Finance достиг рыночной капитализации $322 млн на Solana

Токен PST от Huma Finance достиг рыночной капитализации $322 млн на Solana

Токен PST компании Huma Finance достиг заявленной рыночной капитализации $322 млн. на Solana, что стало важной вехой, зафиксированной в единственном непроверенном новостном отчете, который пока не подтвердил ни один эмитент с отметкой времени или независимая оценка.

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