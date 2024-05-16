Путин: РФ и КНР придают высокое значение курсу на стратегическое развитие

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Президент России Владимир Путин отметил высокое значение, которое придается в Москве и Пекине курсу на последовательное развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического развития между странами.
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