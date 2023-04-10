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Кто с мечом к нам придет, тот катаболизм обретет

Кто с мечом к нам придет, тот катаболизм обретет

Незавидна, оказывается, судьба многих зарубежных политических деятелей, посмевших даже просто плохо подумать о нашей стране.

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