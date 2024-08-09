CNOOC Limited успешно провела оценку и регистрацию запасов месторождения Lingshui 36-1 Доказанные запасы природного газа на месторождении в Южно-Китайском море увеличены более, чем на 100 млрд м3.
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CNOOC Limited успешно провела оценку и регистрацию запасов месторождения Lingshui 36-1 Доказанные запасы природного газа на месторождении в Южно-Китайском море увеличены более, чем на 100 млрд м3.
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