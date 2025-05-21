Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горский Виктор
    Революция делалась не ради народа России, а ради мировой революции. НО не получились. Шли годы, а и через 20 лет СССР...Почему советские ...
  • valentina sergeeva
    Мало того! Они ещё и в обратную сторону её раскрутили!В NASA заявили, ч...
  • valentina sergeeva
    Ну что тут скажешь, - молодцы! Знают, что делают, чтобы страну, как русские в 90-м, не прос... фукать.Жалко, что не в Р...

Дерзкие заявления Зеленского о беседе Путина и Трампа вызвали ярость в Раде

Дерзкие заявления Зеленского о беседе Путина и Трампа вызвали ярость в Раде

Из-за Владимира Зеленского у Украины не осталось никаких надежд на будущее, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук "Зеленский заявил: Украина не собирается отказываться от курса в НАТО и провозглашать нейтральный статус.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх