Северная Македония открыла небо для Лаврова перед саммитом ОБСЕ

Власти Северной Македонии приняли решение о разрешении посадки самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова в Скопье для принятия участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря 2023 года.
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