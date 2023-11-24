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Северная Македония открыла небо для Лаврова перед саммитом ОБСЕ

Северная Македония открыла небо для Лаврова перед саммитом ОБСЕ

Власти Северной Македонии приняли решение о разрешении посадки самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова в Скопье для принятия участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ, который пройдет с 29 ноября по 1 декабря 2023 года.

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