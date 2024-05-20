Пенсионерку будут судить в Петербурге за попытку поджога военкомата

А и правда, банк надо тряхнуть по полной. Чтобы пенсионерке так влегкую дали 10 лямов ? НЕ верю.

А

Александр24

Надо после 70 лет любое юридическое действие совершать только при наличии согласия супруга(и), в том числе и крупные переводы. Запретить кредиты через Госуслуги - только с бумажным договором и личной подписью заявителя. Мы, когда продавали квартиру, так жену заставили взять справку у психиатра. По-моему, в этих вопросах лишняя бюрократия не помешает.