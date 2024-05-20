Она вела прямой эфир с места событийПавел БАЛАБАНОВ Женщина также перевела мошенникам 10 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН Неизвестные по телефону выманили у пенсионерки из Петербурга 10 миллионов рублей.
Пенсионерку будут судить в Петербурге за попытку поджога военкомата
Комментарии
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И
Иринушка
А и правда, банк надо тряхнуть по полной. Чтобы пенсионерке так влегкую дали 10 лямов ? НЕ верю.
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7 час.
Александр Третьяк
Нужно писать ФИО пенсионерки страна должна знать своих дебилов
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1 час.
А
Александр24
Надо после 70 лет любое юридическое действие совершать только при наличии согласия супруга(и), в том числе и крупные переводы. Запретить кредиты через Госуслуги - только с бумажным договором и личной подписью заявителя. Мы, когда продавали квартиру, так жену заставили взять справку у психиатра. По-моему, в этих вопросах лишняя бюрократия не помешает.
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24 мин.
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