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Царьград

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Смертельное ДТП под Нижним Новгородом: Toyota не уступила Audi

Смертельное ДТП под Нижним Новгородом: Toyota не уступила Audi

На 22-м километре трассы Нижний Новгород — Саратов водитель Toyota при развороте не уступил дорогу Audi, что привело к столкновению и гибели 59-летнего мужчины до приезда скорой помощи.

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