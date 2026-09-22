Смертельное ДТП под Нижним Новгородом: Toyota не уступила Audi

На 22-м километре трассы Нижний Новгород — Саратов водитель Toyota при развороте не уступил дорогу Audi, что привело к столкновению и гибели 59-летнего мужчины до приезда скорой помощи.
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