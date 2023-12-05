Кадровые проблемы в ВСУ решаются по любви Алексей Песков На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press) «Свободная пресса» продолжает знакомить своих читателей с выступлениями здравомыслящих украинских политологов — да, не пророссийских, а именно что проукраинских, но видящих то, что происходит в их родной стране несколько иными глазами, нежели официальная пропаганда Офиса президента.
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