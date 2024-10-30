Певица Юта назвала новосибирцев мощными, добрыми и надежными

«Спасибо огромное и низкий поклон губернатору Андрею Александровичу Травникову за организацию моих двух сольных концертов для семей военнослужащих и бойцов, находящихся на лечении в госпитале Новосибирска.
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