SHOT: Боевики ВСУ обстреляли из танков два региона России

Украинские солдаты, как утверждают источники, атаковали населённые пункты в Белгородской и Брянской областяхВ понедельник утром телеграм-канал "SHOT" написал, что в минувшее воскресенье боевики ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии