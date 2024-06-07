Дорин Речан провел встречу с представителями местных властей Единецкого района

Преимущества государственных программ и трансграничных проектов, европейский курс нашей страны и возможности развития населенных пунктов были среди тем, которые премьер-министр Дорин Речан обсудил с представителями местных органов власти и децентрализованных служб Единецкого района.
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