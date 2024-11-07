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Фанаты «Маккаби» Тель-Авив подрались с таксистами в Амстердаме перед игрой с «Аяксом». Израильские болельщики сорвали и сожгли флаг Палестины

«Аякс» принимает израильский клуб (3:0, второй тайм) в матче 4-го тура Лиги Европы УЕФА.  Как сообщает De Telegraaf, в нескольких местах в центре Амстердама прошлой ночью произошли инциденты с участием футбольных болельщиков.

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