Губернатор Анохин сообщил о благоустройстве 42 зон в Смоленщине

В 2023 году в Смоленской области планируется благоустроить 42 общественных пространства и 28 дворов. Губернатор Василий Анохин отметил, что работы коснутся всех 27 муниципальных образований, с учетом мнений жителей и в рамках проекта о комфортной городской среде.