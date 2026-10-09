Губернатор Анохин сообщил о благоустройстве 42 зон в Смоленщине

В 2023 году в Смоленской области планируется благоустроить 42 общественных пространства и 28 дворов. Губернатор Василий Анохин отметил, что работы коснутся всех 27 муниципальных образований, с учетом мнений жителей и в рамках проекта о комфортной городской среде.
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