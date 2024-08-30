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ТАСС: экс-замглавы МО РФ Попова не посадят в одну камеру с рецидивистами

ТАСС: экс-замглавы МО РФ Попова не посадят в одну камеру с рецидивистами

Подозреваемого в мошенничестве бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова не будут содержать в одной камере с обвиняемыми в насильственных преступлениях, а также с рецидивистами, поскольку ранее он не был судим.

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