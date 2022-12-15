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Трагедия Аральского моря - что делают для спасения

Трагедия Аральского моря - что делают для спасения

﻿﻿Всего 30 лет назад оно было здесь четвертым по величине морем, настолько большим, что даже Александр Македонский писал о своих попытках пересечь его.

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