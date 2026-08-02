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Поварёнок с лучшими рецептами

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Огурцы, маринованные кубиками

Огурцы, маринованные кубиками

Эти огурчики зимой вы с удовольствием будете использовать в винегрет, Оливье и другие салаты. А всего-то нужно будет открыть банку, слить маринад, убрать зонтик укропа и добавить готовые кубики огурцов в любимый салат.

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