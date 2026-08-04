Самолёт с 32 пассажирами был развернут и вернулся в аэропорт Якутска из-за технической неисправности

Самолёт развернули из-за технической неисправности 4 августа около 08:30 по местному времени самолёт авиакомпании «Полярные авиалинии», выполнявший рейс из Якутска в Олёкминск, был развернут и вернулся в аэропорт отправления из-за технической неисправности.