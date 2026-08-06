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Железнодорожники группировки «Центр» встретили профессиональный праздник на передовой

Железнодорожники группировки «Центр» встретили профессиональный праздник на передовой

Военные железнодорожники группировки «Центр» встретили профессиональный праздник в зоне проведения Специальной военной операции.

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