Профессор Малинен: единственный способ заключить мир — капитуляция ВСУ

Единственный способ заключить долгосрочный мир на Украине — капитуляция Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Neutrality Studies Туомас Малинен, профессор Хельсинского университета.
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