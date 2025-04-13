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Профессор Малинен: единственный способ заключить мир — капитуляция ВСУ

Профессор Малинен: единственный способ заключить мир — капитуляция ВСУ

Единственный способ заключить долгосрочный мир на Украине — капитуляция Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в эфире YouTube-канала Neutrality Studies Туомас Малинен, профессор Хельсинского университета.

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