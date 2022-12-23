То, что давно стоило реализовать

На недавней встрече разработчиков студии «Мир танков» «Леста» и ведущей Бабушки «В гостях у бабушек-разработчиков Лесты» 2022 World of Tanks они озвучили много новых и интересных планов, которые у них будут в будущем.
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