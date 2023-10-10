В Кремле прокомментировали обвинения в адрес России в попытках развязать войну на Ближнем Востоке

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на брифинге с журналистами прокомментировал заявление некоторых западных политиков, а также главаря киевского режима Владимира Зеленского, обвинивших Россию в попытках развязать войну на Ближнем Востоке.