Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на брифинге с журналистами прокомментировал заявление некоторых западных политиков, а также главаря киевского режима Владимира Зеленского, обвинивших Россию в попытках развязать войну на Ближнем Востоке.
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