Что можно и что нельзя делать в день памяти архимандрита Мелекесского Гавриила 18 октября ClickioЕжегодно 18 октября церковь вспоминает о преподобном исповеднике Гаврииле, архимандрите Мелекесском, который скончался в 1956 году.