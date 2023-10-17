Что можно и что нельзя делать в день памяти архимандрита Мелекесского Гавриила 18 октября ClickioЕжегодно 18 октября церковь вспоминает о преподобном исповеднике Гаврииле, архимандрите Мелекесском, который скончался в 1956 году.
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